Чайка заявил о несоответствии программы безопасности полетов в России международным нормам

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка заявил, что государственная программа обеспечения безопасности полетов не соответствует международным требованиям, приемлемый уровень безопасности в России все еще не определен.

Удар молнии, аварийная посадка и пожар на SSJ-100. Главное о ЧП в Шереметьево

"Государственная программа обеспечения безопасности полетов не соответствует международным требованиям, обязательства, предусмотренные Конвенцией о международной гражданской авиации, не выполнены", - сказал он, выступая в среду в Госдуме.

По словам Чайки, до сих пор "не определены целевой и приемлемый уровень безопасности полетов, а также лицо, ответственное за реализацию программы, которая не актуализировалась с 2008 года".

Генпрокурор отметил, что "Министерство транспорта РФ до настоящего времени не разработало в полном объеме необходимые нормативные правовые акты, в том числе регламентирующие вопросы сертификации авиатехники, ее производителей и подготовки персонала". Кроме того, не утверждены правила наземного и технического обслуживания воздушных судов, требования к их летной годности, типовые профессиональные программы в области подготовки авиаспециалистов.

Крушение Sukhoi Superjet в Шереметьево

Чайка добавил, что крушение самолета Sukhoi Superjet, загоревшегося при жесткой посадке в аэропорту Шереметьево, обозначило серьезные проблемы в авиационной отрасли РФ.

"Произошедшая недавно авиакатастрофа самолета авиакомпании "Аэрофлот" в Шереметьево вновь обозначила серьезные проблемы в авиационной отрасли, решения которых Генеральная прокуратура требует от уполномоченных государственных органов и авиапредприятий уже несколько лет", - сказал он, отметив, что вопрос безопасности пассажирских перевозок по-прежнему остается актуальным.

Критика Росавиации

Чайка подверг критике Росавиацию за формальный подход к контролю за деятельностью авиакомпаний. "Контроль за деятельностью авиакомпаний со стороны Росавиации зачастую осуществляется формально", - сказал он.

Чайка отметил, что допускались случаи принятия неправомерных решений о соответствии требованиям федеральных авиационных правил авиаперевозчиков, находившихся в предбанкротном состоянии, имевших нехватку воздушных судов. "Данным агентством не принимаются надлежащие меры по пресечению фактов эксплуатации самолетов, не отвечающих требованиям воздушного законодательства, в том числе в вопросах безопасности", - подчеркнул генпрокурор.

Он сообщил, что "в ходе проведенной Генеральной прокуратурой проверки выявлено более 400 гражданских воздушных судов, в которых произведены изменения типовой конструкции без проведения необходимых исследований и выполнения сертификационных работ в Российской Федерации".

В новость были внесены изменения (12:55 мск) - добавлены подробности по тексту.