"Аэрофлот" назвал попыткой давления на следствие слова Фургала о причине крушения SSJ-100

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Компания "Аэрофлот" расценивает как попытку давления на комиссию Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и следствие заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что причиной катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево является человеческий фактор. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

Удар молнии, аварийная посадка и пожар на SSJ-100. Главное о ЧП в Шереметьево

Ранее в эфире местного телеканала "Губерния" Фургал сообщил о поступлении в министерство транспорта региона технического заключения, в котором человеческий фактор называется приоритетной версией крушения самолета SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" в Шереметьево. Как сообщила в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-секретаря губернатора края Надежду Томченко, документ поступил из управления безопасности полетов Росавиации, проводившего расследование катастрофы.

"Аэрофлот" считает публичное заявление губернатора Хабаровского края Фургала о том, что причина катастрофы рейса SU1492 Москва - Мурманск - "это на 100% человеческий фактор", неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию МАК и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение", - считают в компании.

В пресс-службе подчеркнули, что в адрес компании не поступало официального заключения, на которое ссылается глава региона, и попросили предоставить документы, подтверждающие обнародованную информацию об окончательных итогах расследования. "В случае отсутствия таковых, "Аэрофлот" требует незамедлительного и официального опровержения", - добавили в пресс-службе перевозчика.

Кроме того, в компании призывают средства массовой информации, общественность и официальных должностных лиц воздержаться от распространения преждевременных выводов о причинах катастрофы до завершения официального расследования, поскольку спекуляция любыми фактами способствуют росту социальной напряженности.

Самолет "Аэрофлота" SSJ-100 загорелся при жесткой посадке в Шереметьево 5 мая. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек. По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Следствие рассматривает ряд версий катастрофы, в том числе недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность и неблагоприятные погодные условия.