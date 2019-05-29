Чайка заявил, что в России за два года от полетов отстранили 550 пилотов

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Юрий Чайка сообщил, что в России за два года от полетов были отстранены 550 пилотов из-за недостаточной подготовки.

"По-прежнему остро стоит вопрос качества профессиональной подготовки пилотов. В ходе надзорных проверок нами вскрывались факты неполного прохождения летным персоналом программ подготовки, отсутствия в образовательных организациях необходимого кадрового и материального обеспечения и другие", - заявил он, выступая в среду в Госдуме.

В связи с этим, сообщил генпрокурор, "с 2017 года по результатам принятых прокурорами мер от выполнения полетов отстранено 550 пилотов". Также прекращена деятельность двух авиационных учебных центров, аннулировано 160 летных свидетельств.

В марте этого года на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры Чайка сообщил, что в 2018 году 400 пилотов были отстранены от полетов после проверок прокуратуры. Тогда же он поручил транспортным прокурорам сосредоточить усилия на защите прав пассажиров, исполнении законодательства в области перевозок, подготовке технического, летного персонала и работников в сфере судоходства.