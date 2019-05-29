СМИ: подозреваемый во взрыве в Лионе читал в интернете про джихад и изготовление бомб

ПАРИЖ, 29 мая. /ТАСС/. Французские следователи обнаружили на компьютере главного подозреваемого по делу о взрыве в Лионе поисковые запросы о джихаде, радикальном исламе, а также изготовлении бомб с дистанционным управлением. Об этом сообщает в среду телеканал BFM .

По его информации, соответствующую информацию он искал в интернете незадолго до того, как отправился в центр города, чтобы оставить начиненную взрывчаткой сумку у кафе на пешеходной улице. 24-летний выходец из Алжира Мохамед Хишем М. практически не общается с представителями власти, однако после задержания делал религиозные заявления фундаменталистского толка. Тем не менее он не относит свои действия на счет какой-либо террористической организации. Во вторник молодого человека и трех его близких родственников, задержанных в рамках расследования, направили в антитеррористическое подразделение Главного управления внутренней безопасности (DGSI), а срок их задержания был продлен.

Ранее газета Le Parisien сообщала, что главный подозреваемый по делу о взрыве в Лионе приобрел необходимые для создания бомбы вещества и детали в крупном интернет-магазине на свое имя. Во время обыска в его квартире следователи обнаружили материалы, которые ранее использовали для создания взрывных устройств организаторы терактов в Брюсселе и во Франции.