В Одессе расформируют колонию, где произошел бунт

КИЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Одесская колония, где в понедельник произошел бунт заключенных, будет расформирована. Такое решение приняло в среду Министерство юстиции Украины, сообщает телеканал NewsOne.

"В самом учреждении, - сообщает телеканал, - сейчас усилены меры безопасности. Некоторые помещения колонии после пожара до сих пор обесточены. Возросло количество пострадавших во время протеста. Сами заключенные тоже заявляли о пострадавших, но официально это не подтверждено".

По данным СМИ, в больницах находятся трое работников колонии, всего за помощью к медикам обратились 14 охранников заведения.

В Одесской областной прокуратуре ранее сообщали, что в конце прошлой недели получали многочисленные обращения от заключенных 51-й колонии. Те жаловались на притеснения, взятки, растрату имущества и маленькие зарплаты. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины полагает, что причиной бунта осужденных в одесской Южной исправительной колонии стала халатность ее сотрудников, ведется следствие.