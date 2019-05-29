Спасатели ликвидировали пожар на судостроительном заводе в Киеве

КИЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Пожар, возникший на корабле на киевском судостроительном предприятии "Кузница на Рыбальском", ликвидирован, пострадавших и погибших нет. Об этом в среду сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Пожар на пришвартованном корабле на улице Электриков, 29-А в городе Киеве ликвидирован в 11:19", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что к тушению пожара были привлечены четыре единицы основной и специальной техники, а также 20 человек личного состава Киевского гарнизона.

"Погибших и травмированных нет", - сообщили в ГСЧС.

Завод "Кузница на Рыбальском" специализируется на строительстве буксирных пароходов, морских рыболовецких траулеров, корпусов транспортных судов, а также кораблей для Военно-морских сил Украины. Ранее завод принадлежал инвестиционным фондам, акционерами которых являются экс-президент Украины Петр Порошенко и депутат парламента Игорь Кононенко.