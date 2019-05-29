Чайка назвал смешными полномочия прокуратуры в уголовной сфере

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Генпрокурор Юрий Чайка считает оставшиеся у надзорного ведомства полномочия в уголовной сфере смешными.

"У нас, скажем мягко, малый и смешной объем полномочий в уголовно-правовой сфере. Там, где должны осуществлять надзор за расследованием преступлений, и так далее", - сказал Чайка, выступая в среду в Госдуме.

В то же время у прокуратуры огромный объем полномочий вне уголовно-правовой сферы. "И наш опыт уже распространяется в мире", - отметил генпрокурор. По его словам, в 2012 году были впервые приняты рекомендации Совета Европы о роли прокуратуры вне уголовной сферы.

"Если подкрепить полномочия прокуратуры полномочиями в уголовной сфере, то эффект будет совершенно другой. Ведь правильно было подмечено, что мы реагируем, выносим представления, требования, а возбудить или отменить уголовное дело не можем", - отметил Чайка.