Экс-министра транспорта Пермского края осудили на 8,5 года по делу о коррупции

ПЕРМЬ, 29 мая. /ТАСС/. Суд приговорил бывшего министра транспорта Пермского края Алмаза Закиева к восьми годам и шести месяцам лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки в особо крупном размере. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда Перми.

"[Закиеву] назначено наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. [Он] взят под стражу в зале суда. Экс-министр обвинялся по ч. 1 ст. 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями") и по ч. 6 ст. 290 УК ("Получение взятки в особо крупном размере") УК РФ", - сказала собеседница агентства.

Как сообщается на сайте краевого управления СК, установлено, что с декабря 2015 по март 2016 года от представителя коммерческой организации министр получил в качестве взятки 8,4 млн рублей за способствование в получении и гарантированную оплату контракта на строительство объекта транспортной инфраструктуры стоимостью более 2 млрд рублей. "Взятка была завуалирована под приобретение у министра по завышенной стоимости (за 28 млн рублей) его квартиры, расположенной в городе Тюмени, и составила разницу между ценой продажи, указанной министром, и фактической рыночной стоимостью", - сказано в сообщении.

По информации ведомства, после получения взятки министр принял меры для отстранения от участия в торгах на получение контракта на строительство конкурирующей организации. В ходе расследования уголовного дела следователи наложили арест на денежные средства обвиняемого на общую сумму 745 тыс. рублей.

Алмаз Закиев с ноября 2014 года занимал должность и. о. министра транспорта Пермского края, с февраля 2015 года - пост министра, 27 октября 2016 года он был отстранен от должности.