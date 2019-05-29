Пожар в квартире на юго-востоке Москвы ликвидирован

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Пожарные потушили пожар в квартире на улице Судакова на юго-востоке Москвы, его площадь составила около 30 кв. метров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

Ранее источник в экстренных службах сообщал, что пожарные спасли восемь человек из горящей квартиры на улице Судакова.

"В 13:27 мск в ГУ МЧС поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Судакова, дом 7, где происходило загорание в одной из квартир, расположенной на третьем этаже пятиэтажного жилого дома", - сообщили в столичном главке МЧС.

По данным ведомства, до прибытия пожарно-спасательных подразделений из подъезда самостоятельно вышли пять человек, пожарными в ходе проведения разведки и тушения пожара из подъезда спасены восемь человек, в том числе двое детей.

В 14:06 пожар ликвидирован, пострадавших нет.