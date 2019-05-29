Ярославский суд приговорил к условному сроку мать погибших на пожаре троих детей

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Жительницу деревни Медягино Ярославской области приговорили к двум годам лишения свободы условно за гибель на пожаре троих детей. Об этом в среду сообщила журналистам пресс-служба СУ СК РФ по Ярославской области.

"Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Приговором суда назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года", - говорится в сообщении.

Пожар произошел 27 ноября 2018 года в двухкомнатной квартире на первом этаже трехэтажного жилого дома. В результате пожара погибли две девочки в возрасте семи месяцев и их четырехлетняя сестра.

Как установил суд, в день пожара женщина на некоторое время покинула квартиру и оставила детей без присмотра. В квартире была включена в сеть электрическая тепловая пушка. "От теплового воздействия разогретой поверхности прибора на легковоспламеняющиеся предметы в квартире произошло возгорание", - уточнили в пресс-службе ведомства.