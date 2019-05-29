В Татарстане тушат пожар на территории старинного квартала города Зеленодольска

КАЗАНЬ, 29 мая. /ТАСС/. Пожар в двух расселенных домах произошел в среду в городе Зеленодольск в Татарстане. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении главного управления МЧС России по региону.

"В среду в 13:00 мск, поступило сообщение о пожаре в расселенных домах номер 11 и 13 в Красном переулке Зеленодольска, к прибытию первых пожарных подразделений дома горели открытым огнем по всей кровле. Деревянные пристрои также были охвачены огнем", - сообщает ведомство.