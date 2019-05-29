ВАШИНГТОН, 29 мая. /ТАСС/. Осужденная в США россиянка Мария Бутина будет отбывать заключение в тюрьме города Таллахасси (штат Флорида). Соответствующую информацию разместило в среду в своей базе данных федеральное Бюро тюрем, подчиняющееся Министерству юстиции США.

Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвиняют

Лоббистка, авантюристка, "агент влияния". Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвиняют

Тюрьма в Таллахасси является федеральным учреждением со сравнительно мягкими условиями содержания заключенных. Адвокат россиянки Роберт Дрисколл подтвердил корреспонденту ТАСС, что дальнейших перемещений его подзащитной в пенитенциарной системе США не предполагается. На вопрос о том, предстоит ли россиянке теперь отбывать срок заключения в этой тюрьме в Таллахасси, он ответил: "Планируется, что так и будет".

26 апреля Бутина была приговорена к полутора годам тюремного заключения. 30-летней Бутиной инкриминировалось участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Американские спецслужбы утверждали, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при Министерстве юстиции США агентом иностранного государства.

Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля 2018 года - в канун встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Москва характеризовала обвинения в адрес Бутиной как сфабрикованные и требовала ее освобождения из-под стражи.