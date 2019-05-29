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Школьница в Чебоксарах умерла во время сдачи ЕГЭ

По предварительным данным, девочка страдала врожденным пороком сердца

ТАСС, 29 мая. Ученица школы №27 города Чебоксары умерла во время сдачи Единого государственного экзамена. Об этом сообщается в среду на сайте Министерства здравоохранения Чувашии.

"29 мая в день сдачи единого государственного экзамена на территории средней общеобразовательной школы №38 города Чебоксары скончалась ученица средней общеобразовательной школы №27", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, дежурившие в школе во время сдачи экзамена медицинские сотрудники оказали девочке экстренную помощь, однако спасти ее не удалось. По предварительным данным, она страдала врожденным пороком сердца.

Проводится служебное расследование.

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