Открытое горение двух домов в старинном квартале города Зеленодольска ликвидировано

КАЗАНЬ, 29 мая. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в двух расселенных домах в городе Зеленодольске в Татарстане, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом говорится в распространенном в сообщении главного управления МЧС России по республике.

Как сообщалось ранее, данные о пожаре в домах номер 11 и 13 в Красном переулке поступили в 13:00 мск, существовала угроза распространения огня на дом номер 15. Пожар локализовали в 13:47 мск, его площадь составила 250 кв. м.

"В 13:56 - ликвидация открытого горения дома номер 11, в 13:58 мск - ликвидация открытого горения дома номер 13. Дом номер 15 удалось отстоять от огня", - говорится в сообщении.

По информации местных СМИ, дома находятся в историческом центре Зеленодольска - квартале "Полукамушки".