Полиция Москвы ищет чемпиона Европы по тяжелой атлетике Малигова за кражу из супермаркета

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Полиция разыскивает российского тяжелоатлета, чемпиона Европы Адама Малигова, скрывшегося после кражи продуктов в одном из супермаркетов на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органов.

"Столичная полиция ищет Малигова, который совершил кражу продуктов и должен был явиться к дознавателю. На связь он не выходит", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, речь идет о тяжелоатлете Адаме Малигове, который является победителем и призером чемпионатов Европы, чемпионом России и мастером спорта международного класса. В 2016 году он был награжден медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой".

В пресс-службе ГУ МВД России ТАСС сообщили, что в конце апреля за покушение на совершение кражи продуктов из супермаркета в Даниловском района Москвы был задержан мужчина. "Отделом дознания в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "Кража" (ст. 158) УК РФ", - сообщили в столичном главке полиции. В настоящее время он не является в органы дознания. "В отношении него будут приняты необходимые меры", - отметили в полиции.