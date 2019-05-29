Суд Волгограда признал законным арест одного из задержанных членов "Свидетелей Иеговы"

ВОЛГОГРАД, 29 мая. /ТАСС/. Суд в Волгоградской области признал законным арест одного из четверых задержанных по подозрению в экстремизме членов религиозной общины "Свидетели Иеговы" (признана экстремистской и запрещена в РФ), сообщила журналистам пресс-секретарь Волгоградского областного суда Екатерина Вальковская.

"Волгоградский областной суд рассмотрел сегодня апелляционную жалобу защиты Вячеслава Осипова, арестованного Центральным райсудом 20 мая по подозрению в совершении преступления по ч. 2 статьи 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации")", и оставил меру пресечения в виде содержания под стражей без изменений. Таким образом, арест Осипова признан законным", - сказала Вальковская.

Она не смогла уточнить, подавали ли апелляцию на арест остальные трое подозреваемых.

20 мая суд по ходатайству следователя по особо важным делам СУ СК РФ по региону избрал меру пресечения в виде ареста до 13 июля Вячеславу Осипову, Валерию Рогозину, Игорю Егозаряну и Сергею Мельнику. По данным следствия, они входят в число руководителей религиозной организации, входящей в структуру религиозной организации "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России" и имеют преступные связи с другими членами данной организации.

Решением Верховного Суда РФ от 20 апреля 2017 года религиозная организация "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России" и все входящие в ее структуру местные религиозные организации признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ.