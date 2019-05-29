В Москве арестован бывший глава Дальневосточной оперативной таможни

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал бывшего заместителя начальника Дальневосточного таможенного управления Павла Фомина, подозреваемого в получении крупной взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фомина сроком до 27 июля", - сказала представитель суда.

Следствие полагает, что Фомин получал взятки, используя свое служебное положение.

Максимальное наказание по данной статье - 15 лет лишения свободы и штраф в 70-кратном размере от суммы взятки.