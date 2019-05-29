Житель Подмосковья получил 10 лет колонии за похищение и изнасилование девушки

КОСТРОМА, 29 мая. /ТАСС/. Мантуровский районный суд Костромской области признал виновным жителя Московской области в похищении и изнасиловании 17-летней девушки и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы. Об этом журналистам в среду сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Костромской области.

"Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на год", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, 50-летний мужчина шесть лет находился в розыске. 28 января 2012 года он со своей знакомой на машине приехал из Москвы в Мантурово Костромской области. Там пара нашла 17-летнюю девушку, которую женщина приревновала к своему мужу. Девушку насильно посадили в машину и привезли в дом, расположенный в деревне Хлябишино, где удерживали сутки.

По данным следствия, женщина срезала волосы на голове потерпевшей, заставила ее полностью раздеться, сожгла одежду. Мужчина изнасиловал девушку. "Потерпевшей удалось освободиться с помощью местных жителей, которые зашли в дом", - уточняет пресс-служба ведомства.

В 2013 году женщина была приговорена к 4,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.