Конфликт со стрельбой произошел у храма на востоке Москвы

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Конфликт со стрельбой произошел около храма на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них выстрелил в своего оппонента из травматического пистолета", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве ТАСС сообщили, что по адресу: Преображенский вал, дом 1, строение 1, между гражданами произошел конфликт. "Один из мужчин причинил другому телесные повреждения, (выстрелив - прим. ТАСС) предположительно, из травматического пистолета", - сообщили в столичной полиции.

Пострадавший мужчина был отправлен на осмотр к врачам.

По данным источника ТАСС, конфликт произошел между сотрудниками двух разных частных охранных предприятий.