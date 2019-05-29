Суд в Москве приговорил политтехнолога Милосердова к 2,5 года за экстремизм

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Нагатинский суд Москвы приговорил к 2,5 года колонии политтехнолога и экс-кандидата в муниципальные депутаты Ломоносовского района столицы Петра Милосердова, признав его виновным в создании экстремистского сообщества и использовании поддельного паспорта. Об этом ТАСС сообщили в суде в среду.

"Приговором Нагатинского районного суда Москвы Петр Милосердов признан виновным, ему назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - сказал представитель суда.

Защита политолога заявила ТАСС, что обжалует данный вердикт. Прокурор в ходе прений сторон попросил назначить Милосердову три года колонии, а также лишить его права на руководство организациями на шесть лет и назначить два года ограничения свободы.

Милосердову было предъявлено обвинение в создании экстремистского сообщества, пособничестве в изготовлении и использовании поддельного внутреннего паспорта гражданина РФ, предъявленного Милосердовым при его фактическом задержании 23 января 2018 года. С этого времени он находится под стражей.

Милосердов был депутатом муниципального собрания Войковского района столицы. До задержания он 2,5 года находился в розыске. Обвинения в экстремизме ему предъявлялись заочно.

По словам супруги осужденного Натальи Гончаровой, правозащитный центр "Мемориал" 4 июня 2018 года признал Петра Милосердова политзаключенным. "Он осенью 2018 года подал иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на свой арест, его жалоба уже зарегистрирована в Страсбурге", - рассказала она агентству, уточнив, что Милосердов является бывшим завсектором избирательных технологий ЦК КПРФ и бывшим сотрудником Главного управления территориальной политики администрации губернатора Подмосковья. Гончарова также отметила, что уголовное дело в отношении ее супруга было выделено из дела лидера запрещенной в РФ националистической организации "Русские" Александра Поткина, "который отсидел свой срок и вышел в апреле 2018 года под домашний арест по делу БТА-банка".