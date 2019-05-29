Охранник случайно выстрелил из пистолета в самолете премьера Чехии

ПРАГА, 29 мая. /ТАСС/. Один из охранников премьера Чехии Андрея Бабиша случайно выстрелил из пистолета в салоне самолета, на котором глава кабмина возвращался в Прагу с неформального саммита стран ЕС в Брюсселе. Об этом сообщила журналистам в среду представитель полиции республики Ивана Нгуенова.

"Инцидент случился в аэропорту Брюсселя перед вылетом борта премьера в Прагу [после состоявшегося во вторник неформального саммита ЕС], - отметила она. - Выстрел был произведен из табельного оружия одного из охранников [главы кабмина]. Никто не пострадал. Произошедшее расследует полиция".

Выстрел, согласно представителю полиции, произошел по неосторожности охранника. Он мог нечаянно нажать на курок пистолета, когда производил одну из операций, предусмотренных правилами несения службы в самолетах правительственного авиаотряда.

Подобный инцидент произошел в 1994 году на борту самолета министра обороны Чехии Антонина Баудыша. Тогда во время полета главы военного ведомства с визитом в Швецию его охранник также случайно произвел выстрел из пистолета, пробив пол в салоне лайнера и повредив топливный бак.