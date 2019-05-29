Мать бросила двух детей в хостеле в Подмосковье

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Мать бросила двух малолетних детей в хостеле в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"В дежурную часть Котельниковского отдела полиции МУ МВД России "Люберецкое" поступило сообщение о том, что во вторник неизвестная девушка с двумя малолетними детьми - мальчиком и девочкой, на вид обоим около года, обратилась к администратору хостела, расположенного в 3-м Покровском проезде, для предоставления им спального места", - рассказала Петрова.

По ее словам, администратор хостела попросила предоставить паспорт. "Женщина ответила, что забыла его в машине, после чего вышла из здания и больше не возвращалась", - сказала начальник пресс-службы.

Сейчас сотрудниками полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личности женщины и ее поиск. Детей передали в местную больницу.

В среду врачи выписали из больницы и передали под предварительную опеку в семью бабушки другого ребенка, брошенного матерью - двухлетнюю Арину. По данным следствия, мать девочки вместе со своим сожителем решили, что ребенок будет им мешать. 16 мая они забрали девочку от родственницы, отвезли ее в поликлинику и бросили там одну. Девочка была направлена в больницу, где проходила медицинское обследование.

По данному факту следствием было возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности") и ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"), дело в отношении матери ребенка и ее сожителя выделено в отдельное производство. Однако 20 мая в суд поступило постановление межрайонного прокурора об отмене постановления о возбуждении уголовного дела и об освобождении задержанных. Женщина и ее сожитель были освобождены в зале суда. Следственный комитет намерен обжаловать решение прокуратуры об отмене постановлений о возбуждении уголовных дел.