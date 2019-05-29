Подозреваемый в нападении на санитара житель Чувашии отправлен под домашний арест

ТАСС, 29 мая. Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для жителя Чувашии, подозреваемого в нападении на санитара скорой помощи в городе Новочебоксарске. Об этом в среду на своем сайте сообщило следственное управление СК РФ по Чувашии.

"Судом 26-летнему жителю города Новочебоксарска избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 26 мая подозреваемый избил сотрудника скорой помощи, который приехал на вызов. Было возбуждено уголовное дело о нанесении побоев из хулиганских побуждений.

Всего после нападения на бригаду медиков на Советской улице в Новочебоксарске были задержаны четыре человека, все оказались ранее судимыми жителями города в возрасте от 18 до 26 лет. На других нападавших были составлены административные протоколы о мелком хулиганстве.