СК начал доследственную проверку по факту нападения на российского дипломата в Косове

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту нападения на российского сотрудника ООН Михаила Кранощекова в Косове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по факту инцидента, произошедшего с российским гражданином Михаилом Краснощековым, являющимся сотрудником миссии ООН в Косове, начата доследственная проверка", - сказали в пресс-службе.

По данным следствия, утром 28 мая косовские полицейские вторглись в сербонаселенные муниципалитеты на севере края и арестовали Краснощекова, обладающего дипломатическим иммунитетом. Кроме того, ему были причинены телесные повреждения. "Недозволенные методы воздействия и удержание Михаила Краснощекова со стороны косовского спецназа грубо нарушают нормы международного права и цивилизованного общения", - отметили в СК.

В ходе проверки будут исследованы все обстоятельства инцидента и дана правовая оценка действиям в отношении Краснощекова. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с компетенцией СК. В ведомстве подчеркнули, что СК, согласно нормам международного и национального права, имеет все законные основания для организации процессуальных мероприятий в связи с применением противоправного воздействия на гражданина, обладающего дипломатическим иммунитетом.