Бывший главный архитектор Краснодара не признал в суде вину в злоупотреблении полномочиями

КРАСНОДАР, 29 мая. /ТАСС/. Бывший директор департамента архитектуры и градостроительства Краснодара, который являлся главным архитектором города, Игорь Мазурок не признал вину по 10 вменяемых ему эпизодам злоупотреблений и превышения должностных полномочий, связанных с выдачей разрешений на строительство. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала Первомайского районного суда Краснодара, который приступил в среду к рассмотрению по существу уголовного дела Мазурка.

Суд отклонил ходатайство защиты о возвращении дела на доследование. Адвокат Мазурка Николай Гнедых в ходатайстве утверждал, что, по его мнению, не доказана причинно-следственная связь между действиями Мазурка и наступившими последствиями: нарушением прав дольщиков, уничтожением объектов культурного наследия.

"Суд считает необходимым в удовлетворении заявленного ходатайства отказать", - сказал судья, уточнив, что нарушений, которые невозможно устранить в ходе судебных разбирательств, в доводах защиты не приводится.

Мазурок был задержан в апреле 2018 года по подозрению в злоупотреблении и превышении должностных полномочий (ст. 285, 286 УК РФ), материалы на него были собраны УФСБ России по Краснодарскому краю. После задержания его уволили с должности.