Следствие выясняет причины смерти новорожденной девочки во Владимире

ВЛАДИМИР, 29 мая. /ТАСС/. Эксперты устанавливают причину смерти новорожденной девочки, умершей во Владимире в условиях антисанитарии в квартире, где содержится более 10 кошек. Об этом в среду сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Владимирской области, ведомство проводит доследственную проверку.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области проводится доследственная проверка по факту смерти в городе Владимире новорожденного ребенка", - говорится в сообщении.

По данным следствия, сообщение о смерти ребенка поступило днем 27 мая. После кормления родители положили шестимесячную девочку в кроватку, после чего разошлись по квартире. Примерно через 20 минут женщина обнаружила дочку без признаков жизни. При осмотре места происшествия следователем СК России установлено, что семья проживает в квартире в условиях антисанитарии, в помещениях грязь и сильный едкий запах, исходящий от обстановки и животных, так как в одной из комнат содержатся более 10 кошек.

Сейчас по постановлению следователя СК России судебно-медицинские эксперты проводят детальные исследования для установления точной причины смерти ребенка. Учитывая, что на иждивении родителей находится трехлетний сын, приняты безотлагательные меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья мальчика. После проведения медобследования он был передан в детское учреждение под опеку государства.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") и ст. 156 УК РФ ("Неисполнение родительских обязанностей"). В рамках процессуальной деятельности следствием оценивается также уровень и качество работы с семьей всех участников системы профилактики.