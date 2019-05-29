Подростка из Вольска арестовали на два месяца за нападение на школьницу

САРАТОВ, 29 мая. /ТАСС/. Вольский районный суд на два месяца арестовал подростка, который напал с топором на школьницу в учебном заведении Саратовской области. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Подростку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказала собеседница агентства.

По данным следствия, утром 28 мая ученик 7 класса пришел в школу № 4 Вольска с топором и двумя бутылками с зажигательной смесьм, одну из которых бросил в класс, а вторую - в коридоре, однако воспламенения не произошло. Затем школьник ударил топором по голове пятиклассницу и попытался скрыться. Нападавшего удалось задержать. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, пострадавшая находится в больнице Саратова.