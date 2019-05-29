СК начал проверку после инцидента с брошенными в подмосковном хостеле младенцами

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Следователи СК по Люберецкому району Подмосковья начали доследственную проверку по факту обнаружения двух годовалых младенцев, оставленных в хостеле. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Московской области, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

"Двадцать восьмого мая неизвестная женщина оставила двух годовалых детей в одном из хостелов в городе Котельники и не вернулась за ними. Сотрудники хостела только на следующий день обратились с сообщением в правоохранительные органы", - сообщили в ГСУ.

Ранее начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова рассказала, что двух детей - мальчика и девочку оставила неизвестная девушка, которая обратилась к администратору хостела для предоставления им спального места. Администратор попросила паспорт, женщина сказала, что забыла его в машине, вышла из здания и больше не возвращалась.

Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личности женщины и ее поиск.

В среду врачи выписали из больницы и передали под предварительную опеку в семью бабушки другого ребенка, брошенного матерью - двухлетнюю Арину. По данным следствия, мать девочки вместе со своим сожителем решили, что ребенок будет им мешать. 16 мая они забрали девочку от родственницы, отвезли ее в поликлинику и бросили там одну. Девочка была направлена в больницу, где проходила медицинское обследование.

По данному факту следствием было возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности") и ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"), дело в отношении матери ребенка и ее сожителя выделено в отдельное производство. Однако 20 мая в суд поступило постановление межрайонного прокурора об отмене постановления о возбуждении уголовного дела и об освобождении задержанных. Женщина и ее сожитель были освобождены в зале суда. Следственный комитет намерен обжаловать решение прокуратуры об отмене постановлений о возбуждении уголовных дел.