Счетная палата выявила нарушения в космической отрасли объемом около 50 млрд рублей

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Счетная палата выявила за 2018 год нарушения в космической отрасли РФ объемом около 50 млрд рублей, сообщили журналистам в пресс-службе контрольного ведомства.

"В прошлом году нарушения в космической отрасли мы выявляли, но они иного масштаба. Только по проверкам, не подпадающим под грифы ограничения информации, объем выявленных нарушений составил около 50 млрд рублей", - сообщили в Счетной палате.

За 2017 год ведомство выявило 151 факт нарушение в работе Роскосмоса на общую сумму 785,5 млрд рублей. По словам главы Счетной палаты Алексея Кудрина, за 2018 год нарушений такой масштаба выявлено не было.

В 2018 году Счетная палата выявила 9235 нарушений, совершенных государственными органами при использовании бюджетных средств. Общая сумма нарушений составила 772,7 млрд рублей.

Кудрин ранее называл Роскосмос рекордсменом по масштабам финансовых нарушений. Он подчеркивал, что в госкорпорации неправильно проводятся процедуры закупок и завышаются цены.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который возглавил госкорпорацию в мае прошлого года, летом 2018 года попросил Счетную палату провести проверку предприятий отрасли и утвердил план по противодействию коррупции на 2018-2020 годы.