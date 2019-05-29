В Ставрополе арестовали подозреваемого в нападении на редакцию газеты "Родина"

СТАВРОПОЛЬ, 29 мая. /ТАСС/. Ленинский районный суд города Ставрополя арестовал на два месяца подозреваемого в нападении на редакцию газеты "Родина" ставропольского краевого отделения партии КПРФ, передает корреспондент ТАСС.

"Ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении Сиднева меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - сказал судья.

Мужчина арестован до 27 июля. Его адвокат сообщил ТАСС, что подзащитный не хочет обжаловать решение.

Подозреваемый не возражал против ареста, однако адвокат просил избрать более мягкую меру, учитывая возраст подзащитного и его психическое расстройство. Как ранее сообщал ТАСС источник, мужчина с 2012 года состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

На суде также было озвучено, что подозреваемый полностью признал вину.

В понедельник 72-летний посетитель редакции газеты "Родина" в Ставрополе напал с ножом на главного редактора издания и трех человек, которые пытались его остановить. Пострадали все четверо, госпитализация понадобилась только главреду Николаю Бондаренко. В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ("Приготовление к преступлению") и ч. 2 ст. 105 ("Покушение на убийство двух и более лиц") УК РФ. Предварительной причиной происшествия следователи называют отказ редактора в публикации материала.

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