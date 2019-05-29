Пожар в доме на проспекте Вернадского в Москве потушен

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме на проспекте Вернадского в Москве, где была объявлена эвакуация жителей. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы столичного управления МЧС.

"ЧП произошло по адресу: проспект Вернадского, дом 125. Пожар произошел в одной из квартир, а также на лоджии, расположенной на пятом этаже 16-этажного жилого дома. Площадь пожара составила около 30 кв. м. Пожарно-спасательными подразделениями из подъезда были спасены 10 человек", - сказали в МЧС. Сведений о пострадавших не поступало.