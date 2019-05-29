СМИ: подозреваемый во взрыве в Лионе дал признательные показания

ПАРИЖ, 29 мая. /ТАСС/. Подозреваемый во взрыве 24 мая на пешеходной улице в Лионе дал признательные показания. Об этом в среду сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

По их информации, 24-летний гражданин Алжира, задержанный в понедельник в связи со взрывом, заявил в ходе допроса, что самостоятельно изготовил бомбу, которая позже была взорвана в центре Лиона. По данным следователей, молодой человек посещал интернет-сайты с инструкциями по изготовлению взрывных устройств.

Ранее министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер отметил, что задержанный практически не идет на контакт со следствием. Мотивы этого преступления, как указывает телеканал, до сих пор остаются неясными.

Взрыв, в результате которого пострадали 13 человек, произошел в пятницу на пешеходной улице Виктора Гюго в центре Лиона. Камеры видеонаблюдения на близлежащих магазинах зафиксировали, как мужчина подъехал на велосипеде около 17:30 по местному времени (18:30 мск) к булочной и оставил там сумку, в которой находилось взрывное устройство с поражающими элементами в виде фрагментов гвоздей и болтов.