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Неизвестный пытался покончить с собой около Белого дома

Сотрудники Секретной службы США, представители парковой полиции и службы обслуживания парков оказали ему первую помощь

ТАСС, 29 мая. Неизвестный мужчина пытался покончить с собой в парке Эллипс вблизи Белого дома. Об этом сообщается на официальной странице Секретной службы США.

Отмечается, что сотрудники Секретной службы прибыли на место происшествия и вместе с представителями парковой полиции США и службы обслуживания парков оказали первую помощь мужчине.

Парк Эллипс, который имеет официальное название Южный президентский парк, представляет собой большое поле, расположенное к югу от ограды Белого дома. Свое неофициальное название парк получил из-за своей территории в форме эллипса, которая ограничена по контуру дорогой. Парк находится под охраной полиции и Секретной службы США.

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