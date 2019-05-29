У посольства РФ в Венгрии нет данных о пострадавших при крушении катера на Дунае россиянах

ВЕНА, 30 мая. /ТАСС/. Посольство России в Венгрии по состоянию на полночь не получало информации от венгерских компетентных органов о возможности нахождения россиян среди пострадавших в результате столкновения двух прогулочных катеров на Дунае. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС пресс-атташе российского посольства в Будапеште Тигран Гарибян.

"По состоянию на 12:00 ночи информации от компетентных венгерских органов о нахождении россиян среди пострадавших не имеется", - сказал дипломат. По информации от Венгерской службы спасения, среди пострадавших в основном речь идет о гражданах дальневосточных стран, преимущественно КНР. В настоящее время известно о трех погибших, 16 пропавших без вести, еще 14 туристов удалось спасти.