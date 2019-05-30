Бывший глава лесного департамента Приморья отправится в колонию за взятку в 35 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 30 мая. /ТАСС/. Ленинский районный суд приговорил бывшего исполняющего обязанности директора департамента лесного хозяйства Приморского края к четырем годам лишения свободы в колонии за получение взятки в размере 35 млн рублей от лесозаготовительной компании. Об этом в четверг сообщается на официальном сайте прокуратуры Приморского края.

"Чиновник предложил представителю нескольких компаний, осуществляющих лесозаготовительную деятельность, за взятку решить вопрос по продлению срока аренды лесных участков для заготовки древесины. <...> Он лично получил денежное вознаграждение в размере $550 тыс., что эквивалентно 35 млн рублей", - говорится в опубликованном сообщении.

Преступление совершено летом 2016 года. Как отмечается в сообщении, о факте подкупа сообщил в правоохранительные органы сам взяткодатель. Было возбуждено уголовное дело.

Суд приговорил бывшего руководителя лесного департамента края к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также назначен штраф в размере более чем 35 млн рублей.