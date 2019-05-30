{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Бывший глава лесного департамента Приморья отправится в колонию за взятку в 35 млн рублей

Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы

ВЛАДИВОСТОК, 30 мая. /ТАСС/. Ленинский районный суд приговорил бывшего исполняющего обязанности директора департамента лесного хозяйства Приморского края к четырем годам лишения свободы в колонии за получение взятки в размере 35 млн рублей от лесозаготовительной компании. Об этом в четверг сообщается на официальном сайте прокуратуры Приморского края.

"Чиновник предложил представителю нескольких компаний, осуществляющих лесозаготовительную деятельность, за взятку решить вопрос по продлению срока аренды лесных участков для заготовки древесины. <...> Он лично получил денежное вознаграждение в размере $550 тыс., что эквивалентно 35 млн рублей", - говорится в опубликованном сообщении.

Преступление совершено летом 2016 года. Как отмечается в сообщении, о факте подкупа сообщил в правоохранительные органы сам взяткодатель. Было возбуждено уголовное дело.

Суд приговорил бывшего руководителя лесного департамента края к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также назначен штраф в размере более чем 35 млн рублей.

Теги
РоссияПриморский край
СМИ: в Будапеште семь человек погибли в результате опрокидывания прогулочного катера
На борту судна находились 33 человека
Читать полностью