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СМИ: не менее 350 тыс. человек находятся в зоне паводков на юге Китая

Из зоны бедствия были переселены 48 тыс. жителей

ПЕКИН, 30 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 354785 человек находятся в зоне наводнений в Гуанси-Чжуанском автономном районе (Южный Китай). Как сообщило в четверг агентство "Синьхуа", паводки затронули девять городов, 30 районов и уездов автономного района.

Ранее местное управление МЧС сообщило о семи жертвах наводнения. По состоянию на вторник, в зоне бедствия находилось около 196 тыс. жителей, 8,8 тыс. были эвакуированы.

Как передает Синьхуа, по данным на вечер среды из зоны бедствия были переселены 48 тыс. жителей.

В результате паводков, движение на 11 участках семи автомагистралей национального значения, проходящих по территории автономного района, было приостановлено. Свыше 23 тыс. га посевных площадей были повреждены. Прямой экономических ущерб оценивается в 1,14 млрд юаней (порядка $165 млн).

Сильные ливни обрушились на Гуанси-Чжуанский автономный район КНР 25 мая, а обильные осадки привели к наводнениям в ряде регионов.

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