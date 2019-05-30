В Домодедове задержан мошенник, который пытался продать съемную квартиру

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Полицейские задержали в Подмосковье мошенника, который пытался продать чужую квартиру по поддельным документам. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"Сотрудники МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Домодедово задержали ранее судимого 56-летнего уроженца Краснодарского края, подозреваемого в мошенничестве", - сказала она.

Установлено, что злоумышленник по поддельным документам арендовал у 62-летнего москвича двухкомнатную квартиру, расположенную в одном из домов на улице Курыжова в Домодедово. "Квартиросъемщик, подделав паспорт на имя собственника, договор о долевом участии в строительстве и другие правоустанавливающие документы на жилье, обратился к риелтору, который разместил рекламу о продаже квартиры стоимостью более 4 млн рублей", - рассказала Петрова.

Владелец квартиры после опубликования объявления в интернете обратился в полицию.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан с поличным сотрудниками уголовного розыска в одной из риелторских компаний при передаче 50 тыс. рублей в качестве предоплаты за продажу квартиры", - сказала Петрова. В ходе личного досмотра у злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли денежные средства, паспорт на имя заявителя с признаками подделки, а также фиктивные документы о купле-продаже квартиры.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество" (ст. 30, ст. 159) УК РФ.