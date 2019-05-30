Житель Астрахани подозревается в финансировании "Исламского государства"

АСТРАХАНЬ, 30 мая. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Астрахани, которого подозревают в переводе денег участнику запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство". Об этом в четверг журналистам сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Астраханской области Андрей Хегай.

"Уголовное дело в отношении местного жителя возбуждено по статье 205.1 УК РФ ("Финансирование терроризма"). По версии следствия, подозреваемый перевел 29 тыс. рублей своему знакомому, который является участником запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство", - уточнил Хегай.

По его словам, ранее в отношении подозреваемого возбудили уголовные дела по причине участия в незаконном вооруженном формировании, совершившем посягательство на жизнь сотрудников ДПС и Росгвардии в апреле 2017 года, а также несообщения в органы власти о лице, содействующем террористической деятельности. Дела направили в суд для рассмотрения по существу.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, ход расследования уголовного дела находится на особом контроле руководителя следственного управления СК России по Астраханской области Ибрагима Могушкова.

Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка "Исламское государство" (до 2014 г. - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.