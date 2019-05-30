В Хабаровском крае из-за паводка подтопило более 20 дворов

ТАСС, 30 мая. /ТАСС/. Совместная группа регионального МЧС России и федеральной противопожарной службы выдвинулась в поселок Кукан, где произошло подтопление около 20 дворов из-за паводка. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"Всего в составе группы 42 человека и 5 единиц автомобильной техники. Спасатели имеют с собой необходимое снаряжение, 4 лодки и другое оборудование для оказания помощи населению, оказавшемуся в зоне подтопления, проведения работ по ликвидации последствий паводка, мониторинга ситуации. По данным на утро 30 мая, в результате резкого повышения уровня воды в реке Урми в поселке Кукан произошло подтопление 21 придомовой территории", - говорится сообщении.

Как сообщается, подтопления жилых домов нет. Согласно информации регионального МЧС, уровень воды в реке Урми повысился на 35 см за сутки и составляет 848 см (опасный уровень составляет 900 см). По прогнозам гидрологов, в ближайшее время ожидается усиление паводка. В сообщении отмечается, что организован постоянный мониторинг обстановки. На остальных реках Хабаровского края ситуация стабильная.

В поселке Кукан проживает около 980 человек, расположено 410 жилых домов. Населенный пункт находится примерно в 80 км от Биробиджана Еврейской Автономной области (ЕАО). С 29 мая 2019 г. в Облученском городском поселении региона введен режим ЧС из-за подъема уровня воды в двух реках. Подмыты два автомобильных и один пешеходный мосты.