Мужчина пострадал в драке со стрельбой на юге Москвы

МОСКВА , 30 мая. /ТАСС/. Неизвестный устроил стрельбу на юге Москвы, в результате пострадал один человек. Об этом ТАСС сообщил в четверг представитель пресс-службы московского главка МВД.

"Накануне в полицию обратились граждане и заявили, что по адресу: Пролетарский пр-т, д. 14/49, корп. 1, происходит драка. На месте прибывший наряд полиции обнаружил мужчину 1979 года рождения с огнестрельным ранением живота. Пострадавший был в срочном порядке госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").