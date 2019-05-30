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В центре Улан-Удэ ветром снесло батут с детьми

Пострадали пять детей от четырех до шести лет, трое из них находятся в реанимации

УЛАН-УДЭ, 30 мая. /ТАСС/. Ветер снес батут в центре Улан-Удэ, пострадали пятеро детей, трое из них находятся в реанимации. Об этом сообщили ТАСС в четверг в Минздраве Бурятии.

"Происшествие произошло на улице Терешковой. В лечебные учреждения доставлены пять детей в возрасте от четырех до шести лет. Трое из них в реанимации, состояние их оценивается как тяжелое", - сказал представитель министерства.

Диагнозы пострадавших уточняются, добавил он.

В региональном управлении Следственного комитета ТАСС сообщили, что на место происшествия выехали следователи.

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