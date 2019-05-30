В Башкирии возбудили дело после убийства семилетней девочки

УФА, 30 мая. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Башкирии в четверг возбудило уголовное дело после убийства семилетней девочки в Стерлитамаке. В преступлении подозревается отец ребенка, говорится в распространенном пресс-службой ведомства сообщении.

"В Стерлитамаке местный житель подозревается в убийстве своей семилетней дочери. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что 29 мая 35-летний отец девочки несколько раз ударил ее головой об ванну, разозлившись на плач. Девочка умерла на месте происшествия, добавили в СК. Мужчину задержали в тот же день. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.