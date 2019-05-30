Следователи начали проверку в связи со смертью школьницы из Чебоксар во время ЕГЭ

ТАСС, 30 мая. Следователи в Чувашии проводят проверку по факту смерти школьницы во время сдачи Единого госэкзамена по математике, сообщил в четверг ТАСС представитель пресс-службы Следственного управления СК РФ по республике.

В среду на сайте Министерства здравоохранения Чувашии появилась информация, что ученица школы №27 города Чебоксары умерла во время сдачи ЕГЭ. По информации пресс-службы, дежурившие в школе во время сдачи экзамена медицинские сотрудники оказали девочке экстренную помощь, однако спасти ее не удалось. По предварительным данным, она страдала врожденным пороком сердца.

"Проводится проверка [по факту смерти девочки]", - сказал собеседник агентства.

Как сообщается на сайте уполномоченного по правам ребенка в Чувашской республике, школьница находилась на домашнем обучении, но решила сдавать экзамен в школе. Утром она пришла на экзамен, в течение часа писала экзаменационную работу, потом попросила разрешения выйти из кабинета. В коридоре девочке стало плохо, медицинские работники провели реанимационные мероприятия, но девочка умерла.

Ранее Рособрнадзор призвал родителей внимательно следить за состоянием здоровья детей и не допускать их до экзаменов при плохом самочувствии.