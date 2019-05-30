Airbus A320 совершил вынужденную посадку в Шереметьево

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Сработавший датчик пожаротушения стал причиной вынужденной посадки самолета А320 в Шереметьево. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Самолет, выполнявший рейс SU1498 по маршруту Москва - Грозный, вернулся в Шереметьево после того, как на борту сработал датчик пожаротушения", - сказал источник. Экипаж в течение двух часов вырабатывал топливо и в штатном режиме совершил посадку. Пострадавших нет.

Для встречи борта в Шереметьево были стянуты силы пожарных.

В новость была внесена правка (10:28 мск) - уточняется тип самолета; в новость были внесены изменения (10:35 мск) - добавлены подробности по тексту.