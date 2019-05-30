В Новороссийске неизвестные устроили фотосессию на мемориале "Малая земля"

ТАСС, 30 мая. Правоохранительные органы Кубани организовали проверку после появления в социальных сетях видео, на котором молодые люди организовали фотосессию на мемориале "Малая земля" в Новороссийске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором несколько молодых людей на автомобиле заехали прямо на мемориал "Малая земля" в Новороссийске, облили машину красной краской и устроили фотосессию.

"Полиция проводит проверку по факту видео, появившегося в интернете", - сказали в пресс-службе ведомства.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации Новороссийска, участников фотосессии уже нашли. "Сейчас они дают объяснения в полиции, после чего будут публично извиняться за свое поведение. Также молодые люди возложат цветы к мемориалу "Малая земля", - сказали в пресс-службе мэрии.