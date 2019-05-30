Врачи считают, что шансы найти выживших после опрокидывания катера в Венгрии минимальны

ТАСС, 30 мая. Надежда на то, что кто-то из пропавших без вести после опрокидывания прогулочного катера на Дунае в центре Будапешта остался в живых, минимальна. Об этом сообщили в четверг в медслужбе Венгрии.

"Как представитель медслужбы, я не могу говорить, что надежды нет, так что я скажу, что есть минимальные шансы [на то, чтобы найти еще выживших]", - приводит агентство Reuters слова представителя медиков.

29 мая вечером на Дунае близ здания парламента Венгрии произошло столкновение двух прогулочных катеров. Один из них, на борту которого находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа, опрокинулся.

По последним данным, семь человек погибли, семеро были спасены, остальные числятся в списке пропавших без вести.

Спасательные работы осложняются плохими погодными условиями. На месте поисковой операции сильное течение.