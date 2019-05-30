Суд взыскал 2,2 млн рублей с интерната в Калмыкии, где со счетов детей снимали деньги

ТАСС, 30 мая. Элистинский городской суд завершил рассмотрение всех 11 исков прокурора Калмыкии к местному дому-интернату для умственно отсталых детей, где в течение восьми лет со счетов воспитанников незаконно снимали деньги. В итоге социальное учреждение должно будет вернуть несовершеннолетним более 2,2 млн рублей, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе прокуратуры по Калмыкии.

Всего республиканская прокуратура внесла в суд 11 исковых заявлений с требованием взыскать с дома-интерната неправомерно изъятые денежные средства детей на общую сумму свыше 2,2 млн рублей. Первый иск на сумму более 200 тыс. рублей был удовлетворен судом 13 мая.

"Судом все иски рассмотрены и удовлетворены в полном объеме, в том числе и с личным участием прокурора республики. Исполнение решений суда находится на контроле прокуратуры республики", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, теперь будет осуществляться надзор за выделенными из республиканского бюджета деньгами для нужд воспитанников интерната. По данным пресс-службы, эта сумма должна быть равна около 4 млн рублей. Ранее на обеспечение детей указанного учреждения финансирование составляло лишь около 1 млн рублей.

В апреле после публикации на сайте уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой материала о нарушениях в Элистинском доме-интернате для умственно отсталых детей следственное управление СК РФ по республике возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). По версии следствия, руководство дома-интерната и должностные лица республиканского Министерства социального развития, труда и занятости населения в течение восьми лет не могли должным образом обеспечить детей лекарствами, одеждой, средствами личной гигиены и медицинским оборудованием, тратя на это личные деньги своих подопечных.