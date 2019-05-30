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Суд взыскал 2,2 млн рублей с интерната в Калмыкии, где со счетов детей снимали деньги

Теперь будет осуществляться надзор за средствами, выделенными из бюджета региона для нужд воспитанников интерната

ТАСС, 30 мая. Элистинский городской суд завершил рассмотрение всех 11 исков прокурора Калмыкии к местному дому-интернату для умственно отсталых детей, где в течение восьми лет со счетов воспитанников незаконно снимали деньги. В итоге социальное учреждение должно будет вернуть несовершеннолетним более 2,2 млн рублей, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе прокуратуры по Калмыкии.

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Всего республиканская прокуратура внесла в суд 11 исковых заявлений с требованием взыскать с дома-интерната неправомерно изъятые денежные средства детей на общую сумму свыше 2,2 млн рублей. Первый иск на сумму более 200 тыс. рублей был удовлетворен судом 13 мая.

"Судом все иски рассмотрены и удовлетворены в полном объеме, в том числе и с личным участием прокурора республики. Исполнение решений суда находится на контроле прокуратуры республики", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, теперь будет осуществляться надзор за выделенными из республиканского бюджета деньгами для нужд воспитанников интерната. По данным пресс-службы, эта сумма должна быть равна около 4 млн рублей. Ранее на обеспечение детей указанного учреждения финансирование составляло лишь около 1 млн рублей.

В апреле после публикации на сайте уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой материала о нарушениях в Элистинском доме-интернате для умственно отсталых детей следственное управление СК РФ по республике возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). По версии следствия, руководство дома-интерната и должностные лица республиканского Министерства социального развития, труда и занятости населения в течение восьми лет не могли должным образом обеспечить детей лекарствами, одеждой, средствами личной гигиены и медицинским оборудованием, тратя на это личные деньги своих подопечных.

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