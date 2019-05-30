Бронеавтомобиль ВС США столкнулся с грузовиком на автостраде в Чехии

ПРАГА, 30 мая. /ТАСС/. Бронеавтомобиль американской армии, следовавший в колонне боевой техники ВС США из Германии транзитом через Чехию на учения НАТО в Венгрию и Румынию, столкнулся в четверг с грузовиком на автостраде между Брно и Бржецлав (юго-восток республики). Об этом сообщил журналистам представитель чешской полиции Богумил Малашек.

"Столкновение произошло по вине водителя грузовика, - отметил он. - Пострадавших нет. Американская военная техника после завершения расследования инцидента продолжила следование в сторону чешско-словацкой границы".

Американский транзит через чешскую и далее словацкую территорию завершается в четверг. На учения в Венгрию и Румынию следует колонна, состоящая из 350 единиц военной техники. В ее составе 800 военнослужащих ВС США.