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Бронеавтомобиль ВС США столкнулся с грузовиком на автостраде в Чехии

Пострадавших нет

ПРАГА, 30 мая. /ТАСС/. Бронеавтомобиль американской армии, следовавший в колонне боевой техники ВС США из Германии транзитом через Чехию на учения НАТО в Венгрию и Румынию, столкнулся в четверг с грузовиком на автостраде между Брно и Бржецлав (юго-восток республики). Об этом сообщил журналистам представитель чешской полиции Богумил Малашек.

"Столкновение произошло по вине водителя грузовика, - отметил он. - Пострадавших нет. Американская военная техника после завершения расследования инцидента продолжила следование в сторону чешско-словацкой границы".

Американский транзит через чешскую и далее словацкую территорию завершается в четверг. На учения в Венгрию и Румынию следует колонна, состоящая из 350 единиц военной техники. В ее составе 800 военнослужащих ВС США.

Теги
СШАГерманияЧехияРумынияСловакияВенгрия
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