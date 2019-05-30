Суд в Петербурге оштрафовал мужчину, не сообщившего о готовящемся в Дагестане теракте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Выборгский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 20 тыс. рублей Вячеслава Павловского, который заранее знал о готовящемся теракте в Дагестане, но не сообщил об этом в правоохранительные органы. Об этом говорится в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

"Павловский вину признал, дело слушалось в особом порядке. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По данным суда, Павловский в Петербурге встречался с боевиками, которые рассказали ему о том, что намерены поехать в Дагестан и устроить там теракт, чтобы посеять панику среди населения. Боевики были ликвидированы в ходе спецоперации в Дербенте 21 апреля 2018 года.