В Москве полиция задержала водителя, угрожавшего пистолетом в ходе дорожного конфликта

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали водителя, который угрожал оппоненту пистолетом во время дорожного конфликта в Москве. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы столичной полиции.

"Между водителями в Окружном проезде возник дорожный конфликт, во время которого один из них угрожал оппоненту неким предметом, предположительно - пистолетом. После этого злоумышленник скрылся, но вскоре был задержан. Его доставили в отдел полиции для разбирательства", - сказал в представитель пресс-службы.

По его словам, первоначальная информация о стрельбе в ходе дорожного конфликта в Окружном проезде не подтвердилась. В результате случившегося никто не пострадал.

По сообщениям источника в экстренных службах, для розыска злоумышленника был введен план "Перехват".

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